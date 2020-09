Scène ouverte avec la chanteuse Lena Dess de La Rochelle.

Lena Dess, voilà là une âme qui s’exprime à travers un corps, une voix et des instruments pour nous parler. Inspirée et encouragée depuis toujours par une famille d’artistes et soutenue par un duo basse/batterie, la chanteuse propose un voyage intimiste entre sonorités reggae, pop et hispaniques avec pour socle la chanson française. Elle prend également le temps de s’arrêter sur l’écriture en nous chantant des vies, des émotions et des rencontres qu’elle fait ou non rimer avec son propre parcours, aromatisés d’humour et de poésie. L’artiste a récemment posé ses valises sur les côtes rochelaises où elle a su trouver l’inspiration et l’entourage nécessaires à la création et sortie de son 1er EP “Cap!”. De nouvelles compositions dans un registre plus électro sont en projet pour 2021…

En concert le vendredi 11 septembre en trio à la Graine d’Orge à Saintes à 20h00.

https://www.facebook.com/LenaDess.17