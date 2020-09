Relancer l’activité commerciale des centres-bourgs dans le Bassin de Marennes, c’est la mission confiée à Patrick Baudry. C’est LE Monsieur Centralité de la Communauté de communes. Arrivé en début d’année, il est chargé de trouver des solutions pour développer et soutenir le commerce local, et faire venir ou revenir les consommateurs qui ont déserté les centres-bourgs. Un diagnostic est en cours pour établir un état des lieux de l’activité commerciale et des besoins sur le territoire. Patrick Baudry :Et pour ce faire, le Bassin de Marennes doit innover selon Patrick Baudry qui mise sur l’aide aux porteurs de projets :Autre objectif : s’adapter aux besoins de la clientèle, et cibler les jeunes actifs et les familles qui se sont éloignés des centres-bourgs :Parmi les projets à l’étude, l’on peut citer l’ouverture d’une 2e boucherie à Marennes et la revitalisation de l’ancienne Coop. Le déménagement d’un garage du centre-ville sur la commune du Gua. Et la réouverture du dernier café de Saint-Sornin en créant un système de multi-services, tout en rendant le village plus touristique grâce aux nombreux projets menés autour du marais de Brouage.