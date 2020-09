La Rochelle prend ses dispositions à J-5 du passage du Tour de France. Une épreuve qui n’était pas revenue dans la ville depuis près de 40 ans. L’Agglo a publié hier son plan de circulation et de stationnement pour mardi et mercredi prochain. Ainsi, aucun véhicule ne pourra circuler sur le tracé du parcours et ne devra rester stationné entre 13h et 18h, et plus spécifiquement entre midi et 19h sur le vieux port. Le trafic des bus sera perturbé, voir suspendu. Les écoles situées sur le parcours ou à proximité seront fermées à midi. Et les parents sont invités à garder leurs enfants chez eux. Enfin, le transport scolaire des Minimes sera annulé. A noter que, dans un souci environnemental, il n’y aura pas d’objets publicitaires jetés sur le parcours rochelais lors du passage de la caravane du Tour.