Des perturbations également à prévoir en pays royannais. Le territoire sera en effet traversé par le Tour de France mardi prochain, entre La Tremblade et L’Eguille-sur-Seudre, en passant par Royan. Le réseau Cara’bus fonctionnera normalement en tout début de journée, mais sera suspendu entre 8h30 et 17h. Toutefois, un système de navettes gratuites desservira les communes de Saint-Palais, Vaux, Médis, Royan et Saint-Georges-de-Didonne. Concernant le transport scolaire, il sera assuré vers les écoles ouvertes ce jour-là, avant la suspension du fonctionnement du réseau.