Un couple de personnes âgées sauvé des flammes hier à Puilboreau, près de La Rochelle. Ce sont des policiers de la brigade de nuit qui sont intervenus vers 4h du matin, après avoir été alertés par un voisin. Un incendie s’était déclaré dans un garage attenant au pavillon des occupants âgés de plus de 80 ans. Les forces de l’ordre ont dû enfoncer la porte d’entrée pour évacuer les habitants choqués et intoxiqués par les fumées. Mis aussitôt à l’abri, ils ont été pris en charge par les pompiers et transportés à l’hôpital. L’incendie serait d’origine électrique.