Le territoire verra le passage de la Grande boucle mercredi prochain. A une semaine de l’évènement, les communes concernées ont déjà mis tout en œuvre pour créer des animations et assurer la sécurité des spectateurs et des coureurs. Elles sont au nombre de quatre : Aigrefeuille, Bouhet, Virson et Forges. Forges où élus, habitants et associations sont activement mobilisés, à l’image de Gilbert Bernard, maire-adjoint référent Tour de France. Passionné de vélo depuis 60 ans, il est aussi président du Club cycliste d’Aigrefeuille. On l’écoute :

Gilbert Bernard qui, pour l’occasion, a repeint en jaune le vélo que lui avait offert son grand-père lorsqu’il avait 10 ans. Il l’a installé devant l’entrée de sa maison.