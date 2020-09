Les professionnels du tourisme dans les deux Charentes sauvent les meubles. Malgré la crise sanitaire, la haute saison estivale a été relativement stable ces deux derniers mois, et même au-delà des attentes en ce qui concerne la clientèle française avec 10% de nuitées en plus comparé à 2019.

Oui, c’est ce qu’il ressort du premier bilan établi par Charentes tourisme qui publie une analyse de suivi de la fréquentation dans les deux départements, appuyée par les données du dispositif Flux vision déployé par Orange et complétée par une étude de conjoncture réalisée auprès de 440 professionnels. L’agence note un impact extrêmement fort de la covid-19 sur la filière depuis le début de l’année, qui s’atténue au fil de la saison estivale à partir de juillet. Sans toutefois contrebalancer les pertes des mois précédents. La baisse de fréquentation du 1er janvier au 21 août est de 25% comparé à l’an dernier. Néanmoins, le nombre de nuitées est quasi stable pour les deux mois d’été, avec même une fréquentation en hausse de 5% en août. Et fait marquant, pour la clientèle française, la destination progresse même de 10% par rapport à 2019. L’opération des « Bons Infiniment Charentes », qui consistait à offrir 100 euros par séjour aux vacanciers sous conditions, n’est sans doute pas étrangère à cela, puisque les professionnels ont relevé l’impact médiatique de cette annonce comme levier positif sur leur activité. A contrario, la clientèle étrangère a baissé de 30%.

A noter enfin que les activités de plein air ont été plébiscitées, en raison d’une météo favorable, mais aussi des contraintes moindres liées au respect des gestes barrières.

Pour la suite, une incertitude plane encore sur les réservations concernant l’après-saison, en raison d’une forte instabilité liée à la crise sanitaire et à l’évolution de l’épidémie de coronavirus.