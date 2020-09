La rentrée ce mardi pour plus de 300 000 élèves dans l’Académie de Poitiers. Une rentrée dans un contexte particulier lié au covid-19. La Charente-Maritime concentre un tiers des effectifs, dont un peu plus de la moitié en primaire et maternelle. Si les chiffres sont en baisse dans le premier degré, ils sont en hausse dans le second.

C’est en effet dans le primaire et en maternelle que les effectifs sont en déclin en Charente-Maritime. 900 élèves en moins par rapport à la rentrée de septembre 2019, pour un total de 52 160 écoliers. En revanche, le second degré affiche une augmentation avec 180 élèves supplémentaires, sur un total de 47 640 collégiens et lycéens.

Côté profs, dans le premier degré, le nombre d’enseignants est en progression. + 32 postes supplémentaires cette année comparé à la rentrée 2019 dans l’Académie de Poitiers. Soit un total de 7983 profs dont 2795 en Charente-Maritime.

Dans le second degré, en revanche, malgré une hausse des effectifs, le nombre d’emplois enseignants est en baisse. Une soixantaine de postes en mois pour un total de 9286 postes au sein de l’Académie.

Le budget total du rectorat pour cette nouvelle année scolaire s’élève à 1,5 milliards d’euros, en hausse de 27,6 millions d’euros. De quoi permettre de garantir les actions prioritaires pour consolider les savoirs fondamentaux, renforcer l’accompagnement personnalisé des élèves du primaire au lycée, lutter contre le décrochage scolaire et l’absentéisme, et résorber les écarts qui auraient pu se creuser pendant la crise sanitaire.

Et justement, l’enjeu jusqu’aux vacances de la Toussaint sera de porter une attention particulière sur les élèves qui ont pu être fragilisés par le confinement, comme le souligne la rectrice de l’Académie de Poitiers Bénédicte Robert.