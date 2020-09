A J-7 du passage du Tour de France, la station balnéaire de la côte royannaise lance aujourd’hui une semaine de festivités autour du vélo. L’occasion de célébrer dignement cet évènement pour la maire Marie Bascle :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/tdf-les-mathes.mp3 Au programme du 1er au 8 septembre, une exposition sur le vélo à voir à l’Office de tourisme. Jeudi à 21h, projection du film « La Grande boucle » à l’espace multi-loisirs. 4 euros l’entrée. Samedi à 21h, concert cubain « La Charanga mestica » à La Palmyre. Entrée gratuite. Dimanche à 11h, déambulation burlesque « Les machines à sons ». Initiation au VTT trial toute la journée au square de l’océan. Et spectacle de VTT freestyle à 14h30 et 16h30. Et mardi, passage du Tour de France vers 14h30, précédé de la caravane à 12h45.