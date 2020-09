Avec l’affaire des chevaux tués et mutilés, la psychose s’installe en Charente-Maritime. Alors que les cas se multiplient dans le pays, des craintes se font jour dans les écuries du département. Mais les rumeurs vont bon train aussi, comme à Médis, près de Royan. La mairie a dû intervenir pour dénoncer une « fake news » concernant un cas de maltraitance animale sur la commune.

C’est une pseudo page d’information sur Facebook annonçant qu’un acte de malveillance avait été perpétré à Médis qui a créé la stupeur. Une rumeur persistante, selon laquelle un cheval aurait été mutilé sur la commune, a circulé pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Cette « fake news » s’est propagée comme une traînée de poudre. Bien qu’une modification ait été effectuée sur l’information initiale, la mairie, qui a démenti, a reçu de nombreux appels afin d’obtenir la confirmation d’un tel acte de barbarie. Après vérification par la police municipale, il s’est avéré qu’aucun signalement n’a été rapporté auprès de la gendarmerie nationale, et aucune procédure n’est en cours d’instruction. Un message a été posté en ce sens sur la page Facebook de la Gendarmerie de la Charente-Maritime. Et la mairie ironise en annonçant que, d’après cette même rumeur, Lionel Messi quitterait le FC Barcelone pour rejoindre le club de foot local de Médis. Une façon de dénoncer avec humour ce type de rumeur qui circule en permanence sur les réseaux sociaux et qui pollue la vie municipale, nuisant à la fois à l’image de la ville, mais aussi à la réputation des centres équestres implantés sur la commune.