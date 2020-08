Privés de leur passion depuis le confinement, les amateurs de thés dansants et de bals musette attendent avec impatience la reprise de leur activité favorite. A Rochefort, le rétro dancing Chez Mylène annonce fièrement la réouverture de son établissement le 27 septembre prochain. Avec sans aucun doute quelques aménagements contraints pour respecter les mesures de sécurité sanitaire. Après plus de six mois d’inactivité, l’heure est donc vivement à la reprise pour la gérante Mylène Brunet :

Mylène Brunet qui doit répondre à une forte attente de la part de sa clientèle :

Mylène Brunet espère une jauge d'au moins 300 personnes pour satisfaire sa clientèle et assurer la poursuite de son activité. Une activité inexistante depuis le confinement qu'elle a pu compenser grâce aux aides de l'Etat et du gel de la Sacem et de son loyer.