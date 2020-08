Plusieurs opérations de dépistage gratuit de la covid-19 ont lieu cette fin de semaine en Charente-Maritime. Rendez-vous ce matin entre 8h30 et 11h30 devant la salle du lavoir de Surgères pour une série de tests en drive. Toute cette journée de 8h30 à 18h sans interruption à l’espace Mendès-France de Saintes. Demain de 14h30 à 18h à la salle des fêtes du Château-d’Oléron. Demain également de 10h à 17h devant le CCAS de Fouras. Et puis de 8h30 à 18h à la salle des fêtes de Saint-Palais-sur-Mer. Il faut se munir d’une pièce d’identité et de sa carte vitale.