La Charente-Maritime vibre en ce moment au rythme de la petite reine. Moins de deux semaines avant le passage du Tour de France, le Tour Poitou-Charentes s’élance ce midi de Montmoreau en Charente direction Royan. Ville d’arrivée de la première étape et de départ de la 2e. La course va traverser le département du sud au nord en deux jours.

Les coureurs sont attendus ce jeudi en Charente-Maritime aux alentours de 14h30. Ils vont faire leur entrée dans le département par la commune de Saint-Palais-de-Négrignac, après un peu plus de 90km parcourus en Charente, depuis la ville de départ de Montmoreau. Le peloton va ensuite remonter la Haute-Saintonge et traverser les communes de Pouillac, des Fontaines-d’Ozillac, de Saint-Simon-de-Bordes, Agudelle et Saint-Thomas-de-Conac, avant de longer l’estuaire de la Gironde par Mortagne, Epargnes, Arces, Semussac, Saint-Georges-de-Didonne avant l’arrivée place Foch à Royan. Royan ville de départ de la 2e étape vers Echiré dans les Deux-Sèvres. Le coup d’envoi sera donné ce vendredi midi. Le TPC passera par les villes de Saujon, Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Saint-Savinien, Tonnay-Boutonne, Chambon et enfin Vouhé avant de quitter le département par Saint-Hilaire-la-Palud. Une centaine de kilomètres au total en Charente-Maritime. L’occasion d’apercevoir les plus grands coureurs du moment engagés sur cette 34e édition, comme les nouveaux champions de France Arnaud Démare, vainqueur du TPC en 2018, ou encore Rémi Cavagna.

Arrivée dimanche à Poitiers, après la 3e étape samedi dans la Vienne et le contre-la-montre autour du Futuroscope. Quatre jours de course et cinq étapes au total sont prévus jusqu’à dimanche, suite au report de la course en raison de l’épidémie de covid-19. Une course qui devra se passer de plusieurs champions nationaux et internationaux, puisqu’elle se télescope avec le départ du Tour de France samedi à Nice.