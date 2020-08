Le nombre de clusters repart à la hausse. Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé publié hier, 11 nouveaux foyers de contamination ont été recensés sur les 31 actuellement en cours dont 3 en Ehpad. La Charente-Maritime n’est pas concernée. Mais le nombre de tests positifs et le taux de positivité dans notre département sont en augmentation, avec 58 tests positifs et 9 malades pour 100 000 habitants. Dans la région, l’ensemble des indicateurs de surveillance sont toujours en hausse, notamment le nombre de personnes hospitalisées. 8 de plus depuis vendredi sur un total de 71.