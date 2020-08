Le port du masque obligatoire dans la rue à Aigrefeuille-d’Aunis : une décision justifiée selon le maire. Alors que certains dénoncent une mesure disproportionnée par rapport à la taille de la ville, et qu’un habitant vient de déposer un recours administratif auprès de la préfecture, Gilles Gay défend bec et ongle sa position, face à une évolution inquiétante de l’épidémie de coronavirus. La mesure, qui est entrée en vigueur le 8 août dernier, concerne les principales rues de la commune. Une commune qui n’a certes par la dimension de sa voisine rochelaise, mais qui accueille les touristes de passage. On écoute le maire Gilles Gay :

Le port du masque sera également obligatoire lors du passage du Tour de France le 9 septembre prochain à Aigrefeuille, à l'occasion de la 11e étape entre Châtelaillon-Plage et Poitiers. Précisons que le centre-bourg ne sera pas traversé, mais la Grande boucle passera par la D939.