La baignade et les activités nautiques de nouveau autorisées plages de la Concurrence et des Minimes à La Rochelle. Les résultats des analyses de l’eau sont désormais conformes à la réglementation. Cela fait une semaine que les baigneurs n’ont plus accès à la mer suite à la rupture d’une canalisation du réseau d’assainissement. Le problème est désormais résolu. Les activités peuvent reprendre ce mercredi.