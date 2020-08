La ville de départ de la 11e étape le 9 septembre, qui sera aussi traversée la veille par la Grande boucle, se met à l’heure de l’épreuve sportive. Un chronomètre géant, installé à l’entrée de la station balnéaire, décompte d’ailleurs le nombre de jours avant l’arrivée du tour. Une belle fête en perspective qui commence dès à présent.

Jusqu’à l’arrivée du Tour de France le 8 septembre, Châtelaillon-Plage va vibrer au rythme de la Grande boucle. Cela fait 65 ans que la station balnéaire n’avait pas vu passer l’épreuve qui n’était pas revenu en Charente-Maritime depuis près de 20 ans. Une très belle occasion donc à ne pas manquer.

Jusqu’au 4 septembre, une exposition spéciale se tient à la salle Champlain de Beauséjour. Sont présentées : des cartes postales anciennes, des maillots de coureurs, des affiches dédicacées et des vélos collectors.

Samedi et dimanche prochains, direction le cœur de ville pour vivre des expériences vélos accessibles à toute la famille : manèges, vieux véhicules de la caravane du Tour, démonstration de BMX, ateliers graff et réparation de vélo, et la présence d’un invité : l’ancien maillot jaune Jacques Bossis. Rendez-vous de 10h à 18h face à l’église.

Et puis à ne pas manquer, pour ceux qui auront la chance d’y accéder : le Fan park à l’Hippodrome de Châtelaillon-Plage. L’une des deux villes avec Nice à accueillir cet évènement cette année. 6 000m² d’animations seront proposées, avec des jeux et des cadeaux à gagner. Rendez-vous du 7 au 9 septembre. C’est entièrement gratuit. La jauge sera évidemment limitée en raison du contexte sanitaire. Le port du masque sera obligatoire.