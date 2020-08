Plusieurs communes de Charente-Maritime, bientôt traversées par le Tour de France, ont été victimes dernièrement de vols de vélos. Des vélos hors d’usage installés en guise de décoration sur le parcours de la Grande boucle, qui fera étape dans notre département du 7 au 9 septembre. C’est le cas de Forges, Virson, ou encore Benon. Un petit village situé entre Surgères et Marans, où deux vélos ont disparu dans la nuit du 16 au 17 août. Au-delà de l’acte de vandalisme, le maire Alain Tréton dénonce un manque de respect total à l’égard du travail réalisé par les bénévoles. On l’écoute :

Mais l'histoire se termine bien, puisque les vélos volés ont été retrouvés à Saint-Mard, près de Surgères. Soit à 20km. Alain Tréton :

Alain Tréton qui se réjouit d'avoir pu récupérer les vélos volés. Désormais, tout est pratiquement prêt pour accueillir le Tour de France qui passera à Benon le 9 septembre, lors de la 11e étape entre Châtelaillon-Plage et Poitiers. A noter que, ce jour-là, la route principale sera barrée en milieu de matinée jusqu'en milieu d'après-midi.