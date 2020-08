Le port du masque obligatoire sur tout le parcours du Tour de France en Charente-Maritime. L’ensemble des spectateurs qui seront présents sur le tracé de la Grande boucle les 8 et 9 septembre devront se plier à cette règle, en raison du risque de propagation du coronavirus. La décision a été prise hier par le préfet Nicolas Basselier. Et pour ceux qui souhaiteraient assister aux départs et aux arrivées des étapes, au Château-d’Oléron, à Saint-Martin-de-Ré et à Châtelaillon-Plage, sachez que seules 3500 personnes y seront autorisées.