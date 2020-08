Le nombre de cas constatés est en augmentation ces derniers jours dans le département. Parmi les principales victimes : les personnes âgées. Le groupement de la gendarmerie lance un appel à la vigilance.

Les derniers faits en date ont eu lieu sur les communes de La Jarrie et de Matha. Deux individus se faisant passer pour des policiers ou encore demandant à boire un verre d’eau ont réussi à convaincre des personnes âgées de les laisser entrer chez elles. Les malfaiteurs en ont alors profité pour leur voler de l’argent en liquide ou encore des chèques. Des faits qui ne sont pas des cas isolés dans le département selon les forces de l’ordre qui indiquent que les seniors sont des proies faciles pour les délinquants. Ils représentent en effet deux tiers des victimes de vols par ruse et près d’un tiers des cambriolages de résidences principales ou secondaires. Sur sa page Facebook, le groupement de gendarmerie de la Charente-Maritime a ainsi tenu à délivrer des conseils de prévention, en invitant les anciens à ne laisser pénétrer aucun inconnu chez eux, et en cas de doute de composer le 17 pour que la patrouille la plus proche se déplace à leur domicile.