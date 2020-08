Avec en moyenne 3500 tests par semaine dans les 18 centres d’accueil du département, la lutte contre la propagation du coronavirus est permanente. 30 000 personnes ont été dépistées depuis le mois de juin. L’action a été renforcée cet été pour aller à la rencontre des habitants et des vacanciers.

Face à la circulation active du coronavirus, l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine propose des dépistages gratuits et sans rendez-vous sur les lieux de vacances des touristes. Ces opérations ont pour but de prévenir et de casser les chaînes de transmission de la covid-19. 30 000 personnes ont déjà été testées depuis le mois de juin en Charente-Maritime. Ce qui a notamment permis la découverte d’un cluster le 3 août dernier dans un centre de loisirs de Périgny, près de La Rochelle, qui a été rapidement circonscrit et devrait être définitivement clos samedi prochain selon l’ARS. C’était sans compter sur le dispositif « Aller vers » les habitants et les touristes qui va progressivement évoluer fin août pour déployer des centres de dépistages vers des communes moins touristiques comme Saint-Jean-d’Angély, Rochefort et Saintes, dans la perspective de la préparation de la rentrée scolaire.

Grâce à la prévention, la vigilance et le port du masque obligatoire dans la rue dans 22 communes, la situation dans notre département est plus favorable qu’ailleurs, malgré la forte affluence de l’été. Toutefois, cela ne veut pas dire, comme le rappelle le préfet, que l’on peut se dispenser des gestes barrières. Mais dans la majorité des cas, les citoyens respectent bien les mesures de sécurité sanitaire, et notamment le port du masque obligatoire.

A noter que des opérations de dépistages gratuits sont prévues ce matin de 8h30 à 11h30 devant la salle du lavoir à Surgères. Ce jeudi et le 27 août de 14h30 à 18h à la salle des fêtes du Château-d’Oléron, et de 8h30 à 18h à l’espace Mendès-France de Saintes. Tous les mercredis salle de l’oratoire à La Rochelle. Et tous les mardis à Royan.