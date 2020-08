Le ministre des transports était en Charente-Maritime hier. Jean-Baptiste Djebbari s’est rendu sur l’île de Ré, à la station SNSM de Saint-Martin où il a échangé avec les sauveteurs en mer bénévoles. Il est venu leur témoigner du soutien financier de l’Etat qui apporte une subvention à hauteur de 25% des besoins en équipements et formations. Le reste étant la contribution du mécénat. Et puis le ministre a délivré un message de vigilance aux navigateurs et aux baigneurs à la veille des grandes marées. En Charente-Maritime, 9 personnes ont perdu la vie par noyade cet été.