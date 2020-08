Le nombre de personnes hospitalisées pour la covid-19 toujours en hausse en Nouvelle-Aquitaine. Le dernier bilan de l’Agence régionale de santé publié hier fait état d’une augmentation des indicateurs de surveillance, avec un nombre de malades en progression. Il est de 73, soit 11 de plus depuis vendredi. Cinq nouveaux clusters ont été identifiés dans la région. La Charente-Maritime n’est pas concernée. L’ARS invite les habitants à se faire dépister gratuitement comme aujourd’hui au centre des Bénédictines de Saint-Jean-d’Angély ou à la salle de l’Oratoire de La Rochelle, mais aussi les touristes sur leur lieu de vacances ou sur la route des retours comme ce week-end et fin août sur plusieurs aires d’autoroute, et notamment samedi sur l’A10, à l’aire du Poitou-Charentes dans les Deux-Sèvres.