Scène ouverte avec la comédienne Magalie Fabre de la Foye-Monjault (79).

Le Théâtre est le fil conducteur de sa vie, facteur de découverte de soi et des autres… un art profondément inspiré. Nourrie d’une formation et d’expériences théâtrales multiformes, mais aussi de la danse, l’art marionnetique et l’écriture, elle très vite pris conscience de la puissance de l’expression artistique. L’Art est pour elleune source d’épanouissement personnel infini, car il permet de se relier à ce qu’il y a de plus grand que l’Homme et qui participe à l’éveil de son âme. Elle a crée la compagnie Alchimie en 2016 pour laquelle la poésie est une source d’enchantements et de partage. Depuis 2017, la compagnie porte des évènements poétiques (Nuits du Solstice au Château-de-Dampierre, Printemps des Poètes (Val de Mignon, Bibliothèque de La Foye Monjault). ​Après avoir écrit des chroniques théâtrales, des essais, des pièces de théâtre et des contes, en mars 2020, elle rassemble plusieurs poèmes dans un recueil intitulé “Du chaos à l’aube”.

Visite insolite au Château de Dampierre-sur-Boutonne et de sa galerie alchimique samedi 22 août à 20h30.

