Le projet éolien avance à Puy-du-Lac, près de Tonnay-Boutonne. Il est question d’y implanter deux parcs de quatre machines chacun. Une enquête publique va démarrer le 14 septembre pour un mois afin que la population puisse donner son avis sur le sujet. Etape ultime avant la validation par la préfecture. Avant cela, l’association d’opposants Bien vivre à Puy-du-Lac a prévu de tenir une réunion d’information pour aider les habitants à y voir plus clair sur le projet, qui va se déployer au nord et au sud de la commune. Cette réunion aura lieu le 4 septembre. Cyril Renard, le président :

La réunion aura lieu en présence de spécialistes sur les questions de l'éolien et de l'environnement, mais aussi de médecins qui parleront de l'impact des éoliennes sur la santé humaine. C'est à 20h à la salle des fêtes de Puy-du-Lac.