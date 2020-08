Leur présence est particulièrement marquée en ce moment dans notre département qui est leur première terre d’accueil en France avec plus de 620 couples nicheurs. Ce phénomène s’explique en raison de la période de migration de l’espèce. Nicolas Gendre, ornithologue à la Ligue de protection des oiseaux :

Toutefois la LPO constate que certains volatiles, notamment les plus jeunes, présentent des difficultés :

La LPO lance un appel à la population en cette période de grands passages des cigognes blanches ou noires pour signaler tout oiseau en détresse ou mort. Les observations peuvent être envoyées à lpo@lpo.fr, en précisant l'espèce, l'effectif, la commune et le lieu-dit.