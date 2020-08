Un grave accident de la route s’est produit vendredi après-midi à Saint-Jean-d’Angle. Un poids lourd et une voiture se sont violemment percutés sur la RD123, entre Saint-Agnant et Marennes-Hiers-Brouage. Bilan : un enfant de 10 ans a été grièvement blessé, tout comme une femme de 40 ans. Un autre enfant âgé de 6 ans a été plus légèrement touché. Les trois victimes ont été transportées au CHU de Poitiers. Le conducteur du camion n’a pas été hospitalisé.