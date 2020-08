Opération dépistage gratuit de la Covid-19 ce vendredi à Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan. Elle est menée par la commune, en étroite collaboration avec l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Un centre est installé toute cette journée à la salle des fêtes. Habitants et vacanciers sont invités à faire le test PCR. Il faut se munir d’une pièce d’identité et de sa carte vitale. Deux autres opérations de ce type auront lieu dans la station balnéaire d’ici la fin du mois, les 21 et 28 août.