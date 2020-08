Scène ouverte du 14 Août 2020 avec Le duo Cam§Léo.

Cam&Léo sont deux jeunes musiciens qui se nourrissent des cultures du monde pour recréer leur univers folk/pop/rock avec en filigrane l’envie de partager et de faire danser. De la Bulgarie à la Bretagne en passant par l’Amérique du Sud, ils s’ajustent, se croisent, s’enlacent et s’amusent, avec bonne humeur et légèreté. Cam&Léo, c’est Léo qui joue de la basse, de la batterie, des percussions, chante, et parfois même tout en même temps. Et c’est aussi Camille, harpiste, qui chante également. Leur répertoire est constitué de morceaux traditionnels réarrangés, ainsi que de compositions personnelles.

En concert le 23 et 24 janvier 2021 à la Maison du chat bleu aux Garlopeaux à Saint-Savinien (17).

http://www.camilleheim.com/cameleo

https://www.facebook.com/CAMELEOMUSIQUE