Le port du masque devient obligatoire dans la rue à Fouras, Saint-Denis-d’Oléron et au Château-d’Oléron. Face au relâchement de la population et suite aux annonces du Premier Ministre Jean Casteix, le préfet de la Charente-Maritime a pris ses premiers arrêtés hier pour rendre le port du masque obligatoire dans certains espaces publics de ces trois communes, particulièrement fréquentées en cette période estivale. Il précise que les contrôles de la police et de la gendarmerie vont s’amplifier dans les lieux présentant un risque de contamination élevé de la Covid-19 comme les bars, les cafés et les restaurants. Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 euros, qui sera portée à 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours.