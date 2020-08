L’évènement aura lieu du 7 au 9 septembre, avec le 8 la 10e étape entre les îles d’Oléron et de Ré, et le 9 le départ de la 11e étape de Châtelaillon-Plage direction Poitiers. Depuis mardi, les agents du Département sont à pied d’œuvre pour ensacher les 2000 bottes de paille qui seront disposées tout au long du parcours pour signaler les obstacles et les passages dangereux. 40 agents volontaires sont mobilisés à Angoulins, Surgères, Rochefort, Marennes et Royan pour accomplir cette tâche.

A moins d’un mois de l’évènement, le Département est fin prêt comme le souligne son président Dominique Bussereau :

L’occasion pour le Département de la Charente-Maritime de se présenter au monde entier sous son meilleur jour. Stéphane Villain, vice-président et président de Charentes tourisme :

Le départ du Tour le 8 septembre se fera depuis la Citadelle du Château d’Oléron, direction celle de Saint-Martin-de-Ré, en passant par la forêt de La Courbe, Brouage et ses pavés, Rochefort ou encore le Vieux port de La Rochelle. À Châtelaillon-Plage, un Fan park sera ouvert sur les trois jours.