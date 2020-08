Plusieurs plages interdites à la baignade à La Rochelle, Royan et Saint-Georges-de-Didonne. Conséquence directe des orages et des fortes précipitations de ces dernières heures, qui risquent de dégrader la qualité de l’eau en raison du ruissellement des pluies et des rejets dans la mer. Par précaution, la baignade et les activités nautiques sont interdites. Des analyses sont en cours. Les résultats seront connus dans la journée.