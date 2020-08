Une famille de Saintes originaire d’Arménie est sous le coup d’une mesure d’expulsion. Le tribunal administratif de Poitiers doit examiner ce mardi le cas d’Artur et Haykuhi Avetisyan-Sakanyan, un couple de trentenaires en situation irrégulière qui fait l’objet depuis mercredi dernier d’une OQTF, une Obligation de quitter le territoire français, assortie d’une assignation à résidence. Il a déposé un recours contre cette décision préfectorale. Le couple vit à Saintes depuis plus de 7 ans, et y a vu naître et grandir ses deux filles. Une famille bien intégrée qui demande à être régularisée, comme le souligne le porte-parole de son comité de soutien Jean-Yves Boiffier :

Le comité de soutien a lancé une pétition qui a recueilli plus d'un millier de signatures.