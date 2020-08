Comme chaque été, début août, l’association Co-temporaire réunit des artistes professionnels pour réaliser des œuvres en direct, place de l’Europe. Cette année, ils sont six dont deux sont originaires d’Italie et du Chili. L’occasion pour le public d’échanger avec eux et de voir l’évolution de leur travail qui va se poursuivre jusqu’à lundi prochain.