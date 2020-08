Deux journées de dépistage gratuit de la Covid-19 organisées sur l’île d’Aix. La première a lieu aujourd’hui. La seconde, jeudi prochain. L’opération menée par l’Agence régionale de santé intervient cinq jours après que des vacanciers aient appris avoir été en contact avec des proches testés positif au coronavirus. Un signalement qui avait conduit la commune à rendre le port du masque obligatoire dans toute l’île dès le lendemain.

Et puis à noter également qu’une opération de dépistage se tiendra également jeudi à Surgères. Elle s’effectuera de 8h30 à 11h30 en drive dans la cour de la salle du lavoir. C’est gratuit et ouvert à tous. Il faut se présenter avec une pièce d’identité et si possible sa carte vitale.