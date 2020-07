Epidémie de coronavirus. La situation ne s’améliore pas en Nouvelle-Aquitaine. Le virus gagne du terrain dans la région, en particulier chez les 15-44 ans. Depuis le début du mois, les indicateurs régionaux repartent à la hausse selon l’Agence régionale de santé qui multiplie les appels à la vigilance et intensifie ses opérations de dépistage gratuits au plus près des vacanciers et des saisonniers.