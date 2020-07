La municipalité vient de faire installer des cendriers en centre-ville, avec la mention « Ne jetez pas vos mégots au sol… la Gères commence ici… ». Une formule désormais bien connue sur le littoral, notamment à Royan, qui a été adaptée au contexte et à l’environnement proche, puisque le cours d’eau de la Gères coule à proximité. On écoute la maire de Surgères Catherine Desprez :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/tabac-surgeres.mp3 Il faut savoir qu’un mégot pollue 500 litres d’eau et met 12 ans à se décomposer.