Un centre de dépistage gratuit du covid-19 ouvre sur l’île d’Oléron. Face à une reprise de l’épidémie, et en raison de la forte affluence touristique sur le territoire, il a été décidé de mettre en place une structure afin de faciliter l’accès aux tests et de rassurer la population. C’est à la demande de l’Agence régionale de santé, en partenariat avec la Communauté de communes et la ville de Saint-Pierre-d’Oléron où elle se trouve. Ce centre de dépistage est ouvert tous les mardis au complexe sportif, du 28 juillet au 15 août, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. C’est sans rendez-vous. Il faut se présenter muni de sa carte vitale et d’une pièce d’identité. A noter qu’un centre de dépistage sera également ouvert tous les mercredis à La Rochelle, salle de l’Oratoire, de 10h à 17h. Et ce du 29 juillet au 26 août.