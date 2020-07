La production est en quête d’un comédien de 8 ans, châtain, aux yeux bleus, et d’une comédienne de 10 ans, châtain clair, les yeux marrons. Ainsi que des figurants garçons de 10-11 ans. Le tournage doit démarrer en octobre. La prestation est rémunérée. Pour postuler, il faut envoyer des photos récentes (de face, de profil, portrait, et silhouette) à vmixfiguration@gmail.com, en indiquant dans l’objet « casting enfant », et indiquer son adresse, les mensurations précises de l’enfant et ses coordonnées. Le casting est prévu la semaine prochaine.