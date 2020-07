Sérénade se prépare à Surgères. C’est l’un des évènements de la saison estivale 2020, rescapé de la crise du covid-19. Le festival de musique de chambre, qui en est à sa 16e édition, a lieu du 5 au 8 août, avec de nombreux artistes de renom attendus, comme la soprano Hélène Le Corre, les pianistes Alexander Martin ou Michèle Gurdal, mais aussi le violoniste Pierre Lénert de L’opéra de Paris et directeur artistique du festival. Cette année, mesures de sécurité sanitaire obligent, tous les concerts se dérouleront en plein air, comme le souligne la maire de la ville Catherine Desprez :

Mais bonne nouvelle cette année, tous les concerts sont gratuits :

PROGRAMME

Mercredi 5 août à 19h30 – A la Guinguette

W.A. MOZART (1756-1791) – Divertimento en Mib Majeur K.563 pour trio à cordes

J.S. BACH (1685-1750) – Suite pour violoncelle seul

Artistes : A. Descharmes, C. Leblond, P. Lénert

Jeudi 6 août à 20h30 – Parvis de l’Église

W.A. MOZART (1756-1791) – Lieder

Dans un bois solitaire, An Chloe, Abendempfindung, Als Luise die Briefe verbrannte

Joseph HAYDN (1732-1809) – Canzonette

The Wanderer, Piercing Eyes, She never told her love, The Mermaid’s Song

W.A. MOZART (1756-1791) – Airs de concert

Un Moto di Gioia, Ridente la calma, Chi sa, chi sa qual sia?

L.V. BEETHOVEN (1770-1827) – Notturno opus 42 pour alto et piano

Artistes : H. Le Corre, P. Lénert, M. Gurdal, A. Martin

Vendredi 7 août à 17h30 – Parc du Château

W.A. MOZART (1756-1791) – Parto, parto (Clémence de Titus),

Voi che sapete

Giaccomo PUCCINI (1858-1924) – O mio Babbino caro

Georges BIZET (1838-1875) – Guitare

Francis POULENC (1899-1963) – Les Chemins de l’Amour

Nile RODGERS/HART (1952) – Bewitched, bothered and bewildered

Georges GERSHWIN (1898-1937) – They can’t take that away from me

Harold ARLEN (1905-1986) – Over the Rainbow

Georges GERSHWIN (1898-1937) – They all laughed

W.A. MOZART (1756-1791) – Duos pour violon et alto sur des airs de la flûte enchantée et de Don Giovanni

L.van BEETHOVEN (1770-1827) – Duo des lunettes pour alto et violoncelle

Jules MASSENET (1842-1912) – Mélodie des Erinys pour soprano, violoncelle et piano

Artistes : H. Le Corre, P. Lénert, C. Leblond, A. Descharmes, A. Martin

Vendredi 7 août à 21h15 – Parvis de l’Église

L.V. BEETHOVEN (1770-1827) – Sonate au clair de lune Opus 27 N.2 en do dièse mineur

F.LISZT (1811-1886) – Jeux d’eau à la villa d’Este

M. RAVEL (1865-1937) – Jeux d’eau

F. CHOPIN (1810-1849) – Grande Valse brillante Opus 18 N.1 en mi bémol majeur – Nocturne Opus 9 N.2 en mi bémol majeur – Polonaise héroïque Opus 53 en la bémol majeur

Artiste : M. Gurdal

Samedi 8 août à 20h30 – Parvis de l’Église

Franz SCHUBERT (1797-1828) Lieder – Frühlingsglaube – Ständchen (Horch, Horch dle Lerch) – Lied der Mignon – Die Forelle – An die Musik An Sylvia – Ave Maria – Ständchen (Leise flehen meine Lieder) – Seligkeit

W.A. MOZART (1756-1791) – Quatuor en sol mineur pour piano et trio à cordes

Artistes : H. Le Corre, P. Lénert, C. Leblond, A. Descharmes, M. Gurdal, A. Martin