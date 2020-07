Le coup d’envoi ce soir des Jeudis musicaux sur le territoire de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. C’est la 32e édition. Elle va se dérouler jusqu’au 17 septembre. 16 concerts sont programmés, et pas moins d’une cinquantaine d’artistes dont de jeunes talents et des virtuoses de renommée internationale. Compte tenu du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire car les concerts ont lieu dans les églises ou les temples du territoire, et les distances de sécurité devront être respectées. Ça commence donc ce soir à 21h avec un récital piano de Michel Dalberto en l’église Saint-Etienne de Semussac.