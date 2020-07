Le port du masque obligatoire à partir de demain sur le Vieux-Port et dans l’hyper-centre de La Rochelle. La mesure envisagée par le maire Jean-François Fountaine entre en vigueur ce mercredi, et ce jusqu’au 31 août. Un arrêté a été pris en ce sens aujourd’hui en raison de la forte affluence touristique dans ces secteurs, et vient en complément de la mesure nationale pour le port obligatoire du masque dans les lieux publics clos.

Le port d’un dispositif de protection nasale et buccale tel que les masques de protection répondant aux caractéristiques techniques définies par arrêté ministériel ou les masques en tissu dits « barrières » pour toute personne âgée de 11 ans et plus, devient donc obligatoire dans certains espaces publics de la Ville de la Rochelle. A savoir le secteur du Vieux port, les rues et places commerçantes de l’hyper-centre et l’ensemble des marchés alimentaires couverts ou non. La Ville commence par une étape de pédagogie, mais des sanctions pourront être appliquées dès le début du mois d’août en cas de non-respect du dispositif. Cette décision intervient dans un contexte épidémiologique moins favorable depuis le début des vacances scolaires, et face au constat national d’une diminution de l’adoption systématique des mesures de prévention par la population, les fameux gestes barrières. Aussi, afin de prévenir un potentiel rebond de l’épidémie en période d’affluence touristique, il est donc nécessaire d’après la mairie de maintenir la vigilance, d’inciter à la prudence et de prendre les décisions favorables à la santé des habitants.

A défaut d’un masque de protection, les personnes peuvent porter une protection réalisée par d’autres procédés à la condition que ceux-ci couvrent totalement le nez et la bouche. A noter que l’obligation de port d’un masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires.