Après avoir organisé trois opérations de tests depuis le 10 juin, très prisées des habitants, ce sont quatre nouvelles séances qui sont mises en place pendant l’été. La première a lieu demain. Puis les 5 et 19 août, et le 2 septembre pour la rentrée. Toujours au centre des Bénédictines de 9h à midi et de 15h à 18h. C’est sans rendez-vous et sans ordonnance. La population est fortement invitée à faire le test pour lutter contre la propagation du virus qui circule toujours sur le territoire.