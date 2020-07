C’est la 8e édition. Une exposition qui réunit une dizaine d’artistes locaux qui vont présenter leurs œuvres, peintures ou sculptures, en milieu naturel. Un écrin particulier pour une expo particulière et étonnante. On écoute Christine Paquereau, artiste peintre, qui gère La Petite galerie :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/petite-galerie.mp3 Un pot d’ouverture est proposé ce soir à 18h, en présence de l’artiste et musicien Jeff Dargy. L’exposition va se tenir jusqu’au 31 juillet. L’entrée est libre de 14h30 à 18h, sauf le jeudi. A noter qu’en complément, un atelier de peinture végétale est proposé sur rendez-vous.