L’Etablissement français du sang de la Nouvelle-Aquitaine lance un appel au don. Même en été, pendant les vacances, les besoins restent importants. 1000 dons sont nécessaires chaque jour dans la région afin de répondre aux besoins des malades. Pour aller au-devant des vacanciers, des collectes mobiles sont organisées dans les lieux touristiques, dans les campings ou en bord de mer, comme ce matin à Saint-Martin-de-Ré, demain aux Portes-en-Ré et à Dolus-d’Oléron, mercredi matin au Bois-Plage et l’après-midi aux Mathes-La Palmyre, jeudi matin à Ars-en-Ré et Royan, et vendredi matin à Saint-Clément-des-Baleines et au Château-d’Oléron.