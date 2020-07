L’ONF lance un appel à la vigilance face aux risques de feu de forêts pendant la période estivale. Après l’incendie qui a détruit près de 2 hectares dimanche dernier à Saint-Trojan-les-Bains sur l’île d’Oléron, l’Office national des forêts rappelle combien il est important d’être prudent. Car les feux de forêt sont souvent provoqués par négligence, et que les risques sont accrus l’été. Jean-Bernard Duprat, responsable de l’unité territoriale de la Charente-Maritime pour l’ONF :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/feu-foret.mp3 L’Office national des forêts organise tout l’été des tournées pour sensibiliser le public aux gestes à respecter. Parmi les secteurs les plus sensibles en Charente-Maritime, on peut citer les forêts domaniales de pins comme le long de la côte sauvage entre La Tremblade et Royan, ou au sud de l’île d’Oléron.