La saison des courses redémarre ce dimanche avec notamment le Trophée vert. Une course de trot sur pistes en herbe qui fait partie d’un circuit de 14 réunions au niveau national. Elle sera retransmise en direct à la télévision. Les meilleurs drivers seront présents. Voilà une belle vitrine pour la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, comme le souligne son président Jean-Pierre Tallieu :

Réputé comme étant l’un des meilleurs du pays, l’Hippodrome de Royan-La Palmyre emploie actuellement 150 personnes et se porte plutôt bien. Mais comme beaucoup d’autres, le secteur hippique a été fortement impacté par la crise sanitaire. Toutefois, l’entretien des infrastructures s’est poursuivi durant le confinement. Ce qui permet aujourd’hui une reprise dans de bonnes conditions. Phillipe Gadreau, président de la Société des courses Royan Atlantique, affiche son optimisme :

C’est aussi l’occasion d’attirer un public nouveau sur place. Phillipe Gadreau :

Dimanche prochain, les courses débuteront à 14h30, et le Trophée Vert à 16h. L’entrée est de 6 euros, et gratuite pour les moins de 18 ans. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’hippodrome et dans les tribunes. A noter que la saison se terminera le 30 août.