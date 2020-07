Les résultats définitifs du Baccalauréat 2020. Dans l’Académie de Poitiers, le taux de réussite s’élève à 96,1% à l’issue des épreuves de rattrapage. Soit plus de 6 points de plus par rapport à la session de juin 2019. Des résultats historiquement hauts publiés ce lundi. Conséquence du contrôle continu et du confinement dû à la crise du covid-19.