Une enseigne de grande distribution vient de faire fabriquer de grands sacs réutilisables à l’effigie de l’association Bouger contre la SLA qui est basée à Vérines, près de Marans, et qui compte 250 adhérents à travers toute la France. La SLA, c’est la Sclérose latérale amyotrophique plus connue sous le nom de Maladie de Charcot. Une pathologie incurable et particulièrement invalidante. Objectif de la démarche : soutenir l’action et faire avancer la recherche. On écoute Thierry Cassegrain, le président de l’association, qui se réjouit de ce partenariat :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/sla-cabas.mp3