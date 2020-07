Les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime sont intervenus hier soir pour un feu de forêt à Corignac, au sud du département. L’incendie s’est déclaré dans la soirée vers 22h, en bordure de la D145. Il a été rapidement maîtrisé par la trentaine de soldats du feu mobilisés. 1 hectare a brûlé.

Et puis, un peu plus tôt dans la journée, un autre feu de forêt est survenu à Saint-Trojan-les-Bains, sur l’île d’Oléron. L’alerte a été donnée vers 19h pour un incendie qui s’est déclaré au niveau du parking de la Grande plage. 45 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Près de 2 hectares sont partis en fumée. L’occasion de rappeler les conseils de prudence à respecter en forêt : ne pas faire de feu ou de barbecue, et ne pas jeter ses mégots de cigarette n’importe où.

Enfin, autre incendie ce week-end. Samedi après-midi à Rochefort. Un feu d’arbres et de haires est survenu aux alentours de 16h, rue des caravelles. Le sinistre a été rapidement maîtrisé, mais l’intervention a fortement impacté la circulation en ce jour de départ en vacances. Les automobilistes ont été bloqués aux abords du pont de Martrou, en direction des côtes royannaises et oléronaises.